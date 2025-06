Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 94,9 punti

Lo spread tra BTP e Bund si mantiene stabile a 94,9 punti, riflettendo una certa stabilità nei mercati europei. Il calo dei rendimenti italiani e tedeschi testimonia un clima di minor tensione e fiducia crescente tra gli investitori. Con questi segnali positivi, il panorama finanziario si apre a nuove opportunità, suggerendo che la cautela e l’attenzione restano le strategie vincenti in questa fase di mercato.

Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso la seduta pressoché invariato a 94,9 punti base dai 95,3 della vigilia. Il rendimento del titolo di Stato italiano è sceso al 3,44% dal 3,48% segnato martedì a fine giornata. Quello tedesco al 2,49% dal 2,53 per cento.

