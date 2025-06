Lo sposo indeciso | il film in prima visione su Rai 1

Stasera su Rai 1 andrà in onda "Lo sposo indeciso", una commedia brillante e coinvolgente in prima visione alle ore 21.30. Con un cast stellare che include Gian Marco Tognazzi e Ilenia Pastorelli, il film narra le irresistibili avventure di un matrimonio tra due mondi opposti pronti a congiungersi, sfidando ogni ostacolo. Non perdete questa divertente storia che intratterrà tutta la famiglia e vi lascerà con il sorriso. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Lo sposo indeciso: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Lo sposo indeciso è il film in onda su Rai 1 questa sera, mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 21.30 in prima visione. Tra gli attori Gian Marco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Una divertente commedia per tutta la famiglia. Ecco tutte le informazioni. Trama. Il film racconta la storia di un matrimonio che segnerebbe l’unione di due mondi opposti, che vorrebbero congiungersi, nonostante le diversità. Peccato che proprio queste differenze li rendano incompatibili, tanto che più provano a unirsi e più si allontanano. Sarà colpa del fato o di qualcos’altro. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Lo sposo indeciso: il film in prima visione su Rai 1

Eccoci qua! Il matrimonio più folle della storia vi aspetta domani sera in prima serata su RAI UNO! LO SPOSO INDECISO CHE NON POTEVA O FORSE NON VOLEVA PIU’ USCIRE DAL BAGNO. Vai su Facebook

Lo sposo indeciso, stasera in tv Ilenia Pastorelli e Ornella Muti - Favorevoli o meno al matrimonio, sadici appassionati dei film che ne raccontano orrori e meraviglie, stasera in tv arriva quella che viene presentata come ... Come scrive ciakmagazine.it

Lo sposo indeciso: una commedia surreale con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli in prima serata su Rai 1 - Stasera su Rai 1, "Lo sposo indeciso" di Giorgio Amato racconta l'improbabile amore tra il professor Gianni Buridano e Samantha, con un cast che include Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Da ecodelcinema.com