Lo spettacolo delle regine del mare oltre 40 imbarcazioni d’epoca pronte alla sfida

Preparati a vivere un weekend di pura magia nel cuore del Monte Argentario! L’Argentario Sailing Week 2025 promette uno spettacolo indimenticabile con oltre 40 imbarcazioni d’epoca e classiche, provenienti da nove nazioni, pronte a sfidarsi tra le acque cristalline di Porto Santo Stefano. Un evento unico che unisce tradizione, eleganza e adrenalina, attirando appassionati e curiosi da tutto il mondo. Che la gara abbia inizio!

Monte Argentario (Grosseto), 18 giugno 2025 – Tutto pronto per l’ Argentario Sailing Week 2025, da oggi a domenica le regine del mare daranno spettacolo a Porto Santo Stefano. Oltre 40 imbarcazioni d’epoca e classiche provenienti da nove nazioni regateranno nella 24ª edizione dell’evento organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano e patrocinato dal Comune. Le regate saranno disputate nel rispetto dei regolamenti del Cim e dell’Aive, nell’ambito del Circuito del Mediterraneo. Le imbarcazioni iscritte saranno suddivise in classi in relazione alle caratteristiche tecniche, per garantire lo svolgimento di regate competitive e spettacolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it