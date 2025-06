Vittoria non si misura solo con i trofei, ma con la passione e la determinazione che ogni squadra dimostra sul campo. Lo scudetto più bello, infatti, è quello che nasce da un mix di emozioni e fatica condivisa. Tra sorprese e sfide inaspettate, questa stagione ci ricorda che il vero valore del campionato sta nel cuore di chi combatte fino all'ultimo secondo, rendendo ogni vittoria indimenticabile.

? Tutte le vittorie, a modo loro, sono belle e uniche, perché arrivano dopo mesi di allenamenti, sacrifici, momenti di esaltazione e sberloni. Se non è il più bello, uno dei più inattesi. Milano, la grande rivale, continua a inserire elementi nel roster. E la Virtus? Lo asciuga: via Cacok, Visconti, Grazulis e Tucker. Sulla carta, anche un raffreddore, può mettere a nudo un organico limitato. In questa stagione, poi, la Virtus non si fa mancare nulla: da un’ulcera duodenale (Shengelia) a un trauma cranico (sempre il guerriero Toko), per chiudere con la notizia choc della leucemia mieloide di Achille Polonara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it