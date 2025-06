Lo sbilico di Alcide Pierantozzi

Alcide Pierantozzi, con il suo nuovo libro “Lo sbilico”, pubblicato da Einaudi, ci offre un racconto intenso e autentico della propria vita, intriso di emozioni e verità. Più che un’autofiction, è la sua vera storia, affinata con qualche lieve ritocco. Un’opera che promette di scuotere e coinvolgere profondamente i lettori, lasciandoli riflettere sul valore dell’autenticità e sulla complessità dell’esistenza, in un viaggio senza filtri né veli.

Firenze, 18 giugno 2025 – Alcide Pierantozzi ha scritto un libro detonante, si chiama “ Lo sbilico ” e lo ha pubblicato Einaudi. Non è tecnicamente un’opera di autofiction, bensì la sua vera, verissima storia - seppur con qualche minimo aggiustamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Lo sbilico" di Alcide Pierantozzi

In questa notizia si parla di: sbilico - pierantozzi - alcide - qualche

“Chi ci ha insegnato qualcosa ci riguarda, in fondo, ma chi ci ha distrutto la vita ci riguarda ancora di più” Alcide Pierantozzi - Lo sbilico @Einaudieditore Vai su X

Cominciamo la settimana (sì, anche se oggi è martedì!) con “Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi, edito da @einaudieditore È un libro che sorprende già dalle prime pagine, perché l’autore parla di fragilità e cambiamenti senza mai risultare forzato, infatti lo fa con l Vai su Facebook

Pierantozzi, immersi nel dolore profondissimo dell’umano; Lo sbilico di Alcide Pierantozzi; Pierantozzi: «Mi chiamavano lo scrittore matto, ma nessuno chiedeva come stessi».

Pierantozzi, immersi nel dolore profondissimo dell’umano - (Cultura) Uno stato di crescente abbandono e una sempre più repentina perdita di controllo colpiscono e annichiliscono Alcide, il protagonista del romanzo - Lo riporta ilmanifesto.it

Abbiamo letto “Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi (Einaudi): ma com’è? Vi spieghiamo perché il risultato è “patetico”: se raccontare la malattia non ti porta a ... - voleva proporlo come psicanalista ad honorem per la lucidità scientifica con la quale aveva trattato la sua malattia. Secondo mowmag.com