Lo preferisco a Sancho la sentenza spiazza | è successo in diretta

Il calciomercato del Napoli si infiamma, e una decisione in diretta ha sorpreso tutti: la scelta sul futuro di Sancho spiazza le aspettative. Dopo settimane di attenta valutazione, i tifosi sono in trepidante attesa, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna lavora senza sosta per rafforzare la squadra. L’obiettivo degli azzurri è chiaro: puntare al massimo, mantenendo saldo l’ambizione di competere ai vertici. La sfida ora è tutta da vivere.

La sentenza in diretta sul calciatore seguito dal Napoli spiazza tutti, netta decisione su Sancho rispetto all’obiettivo di mercato In queste settimane, ma soprattutto ore, il Napoli è scatenato per quel che riguarda il calciomercato in entrata. Il taccuino di Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, è caldissimo e ricco di nomi pronti a far tremare i difensori avversari. L’obiettivo del Napoli è quello di mantenere il più possibile il tricolore sul petto e, con calciatori del genere, sarebbe difficile non riuscirci. Non c’è bisogno più di nascondersi in casa partenopea, con Antonio Conte che ha ribadito la voglia di continuare a vincere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Lo preferisco a Sancho”, la sentenza spiazza: è successo in diretta

