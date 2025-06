LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | spadisti di bronzo!! Le sciabolatici sognano contro l’Ungheria

L’emozione è alle stelle agli Europei di scherma 2025! Gli spadisti italiani conquistano il bronzo, mentre le sciabolatrici sognano la vittoria contro l’Ungheria. Segui in diretta le emozioni, i sorpassi e i trionfi degli azzurri: ogni istante conta! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e scoprire tutti i medagliati di questa incredibile manifestazione. L’Italia continua a scrivere pagine di storia sulla pedana!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA BRONZO!!!! L’Italia batte la Germania 40-28 e sale sul gradino più basso del podio nella spada maschile 40-28 ANCORA PARATA E RISPOSTA PER DI VEROLI! Mancano solamente 4 secondi alla fine. 39-28 Partenza disperata di Bellmann, para e risponde Di Veroli! 38-28 ANCORA A SEGNO DI VEROLI!! 37-28 L’azzurro va a segno sul fianco del tedesco. 36-28 PARATA E RISPOSTA DI VEROLI!! 35-28 Parata e risposta di Bellmann che poi urta l’avversario. Cartellino giallo per lui 35-27 COLPO DOPPIO!! Passano i secondi e l’Italia rimane sul +8. 🔗 Leggi su Oasport.it