LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | spadisti di bronzo!! Le sciabolatici cercano la rimonta con l’Ungheria

Seguite con entusiasmo in diretta gli Europei di scherma 2025, dove le spadiste italiane sono in cerca di gloria e le sciabolatrici tentano la rimonta contro l’Ungheria. Un evento ricco di emozioni, sorpassi e colpi di scena che non potete perdere: cliccate qui per aggiornare la diretta e scoprire il medagliere in tempo reale!

25-32 Confermata la stoccata dell'ungherese 25-32 È nuovamente l'ungherese a partire per prima. Non è d'accordo Viale che chiede un controllo al monitor 25-31 Tocca l'attacco di Pusztai 25-30 Prende l'iniziativa Viale! 24-30 Viale schiva la stoccata dell'ungherese mandandola a vuoto. La campana prende l'iniziativa con dei balzi e poi va a segno Inizia ora l'ultimo giro di assalti. Si parte con Mariella Viale contro Liza Pusztai 23-30 Non tocca la parata e risposta di Mormile che poi subisce la stoccata dell'ungherese 23-29 Questa volta è Mormile a prendere l'iniziativa andando a segno sul bersaglio esterno 22-29 Va a vuoto l'azzurra sull'attacco.

