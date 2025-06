LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | spadisti avanti sulla Germania dopo metà incontro

Segui in tempo reale gli Europei di Scherma 2025 e le emozioni dei nostri spadisti, che dopo un avvincente match contro la Germania si sono portati in vantaggio con un risultato di 19-17. Restate aggiornati cliccando qui per tutti gli ultimi sviluppi, medagliere e analisi dettagliate di una competizione spettacolare che promette ancora grandi sorprese. La sfida continua: chi conquisterĂ il podio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 19-17 Tocca ancora il tedesco dopo uno scontro ravvicinato 19-16 Galassi para l’attacco del tedesco ma nulla può sulla rimessa 19-15 Parata e risposta di Bellmann 19-14 Questa volta è Galassi a toccare scappando all’indietro 18-14 Galassi cerca un colpo al piede ma viene beffato alla spalla mentre tornava in guardia 18-13 Bellmann anticipa sul movimento in avanti di Galassi e trova la prima stoccata di questo assalto Termina il quarto assalto con l’Italia avanti 18-12. Torna in pedana Matteo Galassi che affronta Lukas Bellmann 18-12 Santarelli ruba il tempo all’avversario e va a segno sulla preparazione 17-12 Terza stoccata dell’assalto per Petersen 17-11 Ottimo affondo di Santarelli che ruba il tempo al tedesco e trova la stoccata sul piede 16-11 Santarelli non tocca con la parata e risposta e si espone alla rimessa del tedesco 16-10 Parata e risposta del tedesco 16-9 Per due volte l’italiano cerca il colpo al piede senza trovarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: spadisti avanti sulla Germania dopo metĂ incontro

In questa notizia si parla di: scherma - europei - diretta - spadisti

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

Club Scherma Roma A.S.D. Vai su Facebook

Scherma, oggi in pedana le squadre di spada maschile e sciabola femminile - Sciabola femminile fuori; Campionati Europei Cadetti “Antalya 2025” – Prima giornata di gare con spadisti, fiorettiste e sciabolatrici Under 17 / Link risultati live e diretta video; Italia di scherma a Parigi 2024: programma, orari e come seguire le gare del 28 luglio ai Giochi Olimpici.

Scherma, a Genova scendono in pedana la sciabola e la spada - Dopo l'exploit delle ragazze azzurre, oro nel fioretto, oggi è il turno di altre due armi. Scrive msn.com

Europei di scherma, l'Italia in finale per il bronzo nella spada uomini e sciabola donne - A Genova, agli Europei 2025, l'Italia si giocherà il bronzo sia nella spada maschile sia nella sciabola femminile. Segnala sport.sky.it