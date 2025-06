LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | spadisti a caccia del bronzo contro la Germania

Segui in diretta gli Europei di scherma 2025, dove gli spadisti italiani sono in corsa per un prezioso bronzo contro la Germania. Tuffati nel ritmo emozionante di questa competizione e resta aggiornato su ogni mossa, dettaglio e risultato, perché ogni stoccata può fare la differenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere l’adrenalina di questa sfida europea!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 15.27 La Germania ha esordito dal primo turno contro il Montenegro (45-11). I tedeschi hanno poi sconfitto Israele (45-37) e la Cechia (45-35) prima di essere sconfitti dalla sorprendente Olanda (45-28) 15.24 Il cammino dell’Italia nella spada maschile è iniziato con una netta vittoria agli ottavi contro l’Estonia. Gli azzurri hanno poi sconfitto in rimonta la Svizzera (40-37) prima di arrendersi alla Francia in semifinale (45-37) 15.21 Si proseguirĂ poi con la finale per il terzo posto nella sciabola femminile. L’Italia cerca una medaglia per iniziare nel migliore dei modi questo quadriennio olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: spadisti a caccia del bronzo contro la Germania

In questa notizia si parla di: scherma - europei - diretta - germania

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

Europei di Scherma: bronzo per Martina Batini nel fioretto donne Nella giornata inaugurale del campionato continentale arriva la prima medaglia per l’Italia. Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/06/scherma-a-genova-gli- Vai su Facebook

Pallamano, Mondiali: oggi Italia-Germania per sognare i quarti di finale; Diretta Rai Sport Domenica 23 Giugno 2024 - Calcio Euro 2024 Svizzera - Germania, Nuoto, Ciclismo; La Germania rischia ma poi passa: Danimarca ko 2-0.

Europei di scherma, l'Italia in finale per il bronzo nella spada uomini e sciabola donne - A Genova, agli Europei 2025, l'Italia si giocherà il bronzo sia nella spada maschile sia nella sciabola femminile. Lo riporta sport.sky.it

Europei di scherma, Curatoli e Gallo argento nella sciabola - L’Italia della sciabola brilla e ritorna a far sognare sulle pedane liguri del neonato Palasport di Genova. Da rainews.it