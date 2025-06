LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | rimonta stratosferica delle sciabolatrici doppio bronzo per l’Italia

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento, con emozionanti rimontate e successi straordinari. L'Italia, protagonista indiscussa, conquista due medaglie di bronzo, celebrando un inizio di quadriennio olimpico ricco di speranze e nuovi talenti. La battaglia tra sciabolatrici e spadisti ha scritto pagine memorabili, dimostrando che la nostra scherma è più viva che mai. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e il medagliere completo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 17.25 Sono due le medaglie per l’Italia in questa giornata: pochi minuti prima del bronzo della sciabola femminile la formazione italiana aveva festeggiato il bronzo vinto dalla spada maschile. Per entrambi i quartetti è una medaglia molto importante all’inizio di un nuovo quadriennio olimpico con tanti nuovi innesti 17.22 È una medaglia di bronzo che ha un peso indicibile. In questi Europei l’Italia ha dimostrato di essere viva nella sciabola femminile, arma considerata il tallone d’Achille della scherma azzurra. Oltre alle “veterane” Battiston e Mormile l’Italia ha scoperto a grandi livelli Mariella Viale 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: rimonta stratosferica delle sciabolatrici, doppio bronzo per l’Italia

