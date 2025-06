LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | rimonta stratosferica delle sciabolatrici doppio bronzo per l’Italia Comincia la finale di spada

I Campionati Europei di Scherma 2025 sono entrati nel vivo, regalando emozioni uniche e sorprese spettacolari. Le sciabolatrici italiane sorprendono con una rimonta stratosferica, conquistando due bronzi, mentre la finale di spada si infiamma tra attacchi e parate mozzafiato. Non perdere neanche un istante: clicca qui per seguire in diretta gli aggiornamenti e vivere ogni colpo di scena di questa competizione epica!

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 9-5 Luce rossa! Attacco, parata e risposta del francese 8-5 Grande botta al piede di Bardenet che scende a sorpresa sul piede dell'avversario 7-5 La Francia ora vuole spingere 6-5 Rimane in scia il neerlandese. 6-4 Colpo del 6-4 per il transalpino. Finisce la prima manche con la Francia che completa la rimonta- Adesso Bardenet sfida Tulen per il secondo assalto. 5-4 Controsorpasso del transalpino 4-4 Pareggia i conti Midelton 3-4 Colpo d'arresto per il francese 2-4 Parata e risposta di Veenenbos 2-3 Accorcia le distanze il francese 1-3 Ancora il neerlandese, che ha più pazienza dell'avversario.

