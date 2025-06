LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | prosegue la caccia alla Francia nel medagliere tra poco gli ottavi degli spadisti

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento: la battaglia per il medagliere si infiamma tra Italia, Francia e le altre nazionali. Tra poco, gli ottavi degli spadisti ci regalano emozioni e sorprese, mentre il percorso verso le medaglie si fa sempre più avvincente. Restate con noi per non perdere nessun aggiornamento in diretta e vivere ogni istante di questa spettacolare competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 9:40 Sarà l’Estonia ad affrontare l’Italia! La compagine estone ha superato 45-31 il Lussemburgo 9.37 Termina l’incontro della Svezia che batte 32-45 la Slovacchia. Agli ottavi sfiderà la corazzata Francia. 9.34 Ecco i risultati aggiornati Gran Bretagna-Bulgaria 35-26 Finlandia-AIN 20-24 Lussemburgo-Estonia 30-35  Norvegia-Danimarca 17-26 Slovacchia-Svezia 29-37, i nordici si avvicinano la passaggio del turno 9.30 Ancora aperta invece la disputa tra Lussemburgo ed Estonia, al momento ferma sul parziale di 28-31 per gli estoni (settimo assalto) 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: prosegue la caccia alla Francia nel medagliere, tra poco gli ottavi degli spadisti

