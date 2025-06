LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | partita la sfida degli spadisti contro l’Estonia In palio i quarti

Assapora l'emozione dei Campionati Europei di Scherma 2025 in diretta: un susseguirsi di colpi, tensione e passione che tiene il cuore in sospeso. La sfida tra gli spadisti europei infiamma la pedana, con ogni assalto che scrive un nuovo capitolo di questa incredibile competizione. Resta con noi per non perdere neanche un istante di questa spettacolare battaglia. La sfida è appena iniziata, e il traguardo dei quarti si avvicina…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 6-3 Stoccata in affondo per Matteo Termina il primo assalto. Adesso Matteo Galassi contro Priinits 5-3 Ancora Andrea! 3-1 Guizzo di Andrea 2-1 Stoccata vincente per Santarelli 1-1 Andrea pareggia i conti 0-1 Affondo dell’estone schiacciato in fondo alla pedana dopo una lunga fase di studio 0-0 Si comincia. Forza ragazzi. 10.12 E’ davvero tutto pronto. FORZA RAGAZZI! l’Italia tirerà dal lato sinistro. Si parte con Andrea Santarelli. Davanti a lui Kasper Tefenau. SI PARTE 10.11 Sorridenti e tranquilli gli azzurri a bordo pedana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: partita la sfida degli spadisti contro l’Estonia. In palio i quarti

