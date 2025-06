LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia sfida la Germania per il bronzo nella spada maschile

Non perdere neanche un attimo dell'emozionante sfida tra Italia e Germania ai Campionati Europei di scherma 2025! Segui la diretta live e scopri come gli azzurri si contendono il bronzo nella spada maschile, con performance mozzafiato, colpi decisi e un’azione che ti tiene sulle spine fino all’ultimo istante. Sei pronto a vivere questa grande battaglia? Clicca qui e aggiornati in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 13-9 Colpo doppio 12-8 Questa volta l’azzurro parte da lontano, il tedesco para e poi mette la rimessa. 12-7 Galassi prima chiude il tedesco negli ultimi centimetri di pedana e poi attacca ancora una volta con una flash 11-7 Galassi va a segno sulla spalla di Brinkmann 10-7 Questa volta è Brinkmann ad attaccare. L’azzurro schiva la stoccata e tocca 9-7 Per la terza volta di fila l’azzurro attacca con un balzo in avanti e trova la quarta stoccata consecutiva. 8-7 Ancora una flash di Galassi che piazza una stoccata identica alla precedente 7-7 Ancora all’attacco Galassi che va a segno in pieno petto del tedesco con una flash 6-7 Scappando all’indietro Galassi trova la stoccata 5-7 Questa volta è Brinkmann a partire con una flash 5-6 Dopo una serie di parate Brinkmann è costretto ad arrendersi su un balzo in avanti di Galassi Termina il secondo assalto con Petersen che piazza un parziale di 0-3 a Di Veroli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia sfida la Germania per il bronzo nella spada maschile

Scherma,, Campionati europei Genova 2025: oro per l'Italia nel fioretto femminile a squadre

Scherma,, Campionati europei Genova 2025: oro per l'Italia nel fioretto femminile a squadre

