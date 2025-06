LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia prova la rimonta sulla Francia tra spada maschile e sciabola femminile a squadre

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta live degli Europei di scherma 2025 a Genova! Oggi, tra emozionanti sfide di spada maschile e sciabola femminile a squadre, l’Italia si prepara a dare il massimo per risalire la classifica e conquistare nuove medaglie. La tensione è alle stelle: riuscirà la squadra azzurra a ribaltare il risultato e portare a casa il successo? Restate con noi per vivere ogni istante di questa emozionante giornata!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata degli Europei 2025 di scherma. A Genova prosegue la rassegna continentale con i tornei a squadre di spada maschile e sciabola femminile. Dopo il favoloso oro conquistato ieri dal fioretto femminile l'Italia prova a continuare la rimonta sulla Francia: nel medagliere la spedizione transalpina conduce con 3 ori contro i 2 degli azzurri. Nella spada maschile l'Italia schiererà Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino. La spedizione azzurra vuole sognare in grande anche se non è la favorita per la vittoria finale.