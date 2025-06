LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Italia a +4 sull’Estonia dopo i primi due assalti

Seguono emozioni intense ai Campionati Europei di Scherma 2025, con l’Italia protagonista in diretta live! Dopo un avvio combattuto contro l’Estonia, gli azzurri stanno dando spettacolo sulla pedana, consolidando il medagliere e incantando appassionati e tifosi. Non perdere neanche un colpo: clicca qui per aggiornamenti istantanei e vivi ogni singolo momento dell’azione!

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 11-4 Ancora in risposta! Massimo vantaggio per gli azzurri 10-4 Ancora Davide che risponde egregiamente anche da fondo pedana. Pressing poco efficace dell'avversario 9-4 Bella risposta dell'azzurra all'attacco estone Finisce un assalto molto positivo per Matteo Galassi. Adesso Davide Di Veroli se la vedrà con Erik Tobias 8-4 Affondo e stoccata! Italia a +4 7-4 Timing perfetto per Matteo che colpisce l'avversario a sorpresa 6-4 Con pazienza Priinits va a bersaglio 6-3 Stoccata in affondo per Matteo Termina il primo assalto.