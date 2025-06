LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | in pedana spadisti Sciabolatrici ai quarti con la Spagna

Segui in tempo reale le emozioni dei Campionati Europei di Scherma 2025, con aggiornamenti sui quarti di finale tra Italia e Spagna. La competizione è al massimo, con azioni spettacolari e colpi decisivi che fanno battere il cuore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA ITALIA-SVIZZERA 16-19 Stoccata di Di Veroli che si porta sul -3. 12.18: Adesso tutta l’attenzione per Italia-Svizzera. 12.16: L’Italia supera la Russia (AIN) per 45-38 e si qualifica per i quarti di finale dove affronterĂ la Spagna che ha dominato contro la Romania per 45-21. Appuntamento alle 12.40 ITALIA-AIN 45-38 CHIUDE MICHELA BATTISTON! ITALIA-AIN 44-37 Ancora Battiston! ITALIA-AIN 43-37 Attacco di Battiston. ITALIA-SVIZZERA 12-16 Brutto assalto di Galassi contro Malcotti. Ora Di Veroli deve reagire subito contro Hauri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: in pedana spadisti. Sciabolatrici ai quarti con la Spagna

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

Scherma, dopo la "giornata d’oro" per l’Italia, oggi le prove a squadre In pedana le fiorettiste azzurre contro la Francia per l'oro continentale Segui la diretta streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/sport-scherma-campionati-europei-g Vai su X

Europei di Scherma: oggi in pedana spada maschile e sciabola donne Seconda giornata: Viale ai quarti di finale nella sciabola donne e medaglia azzurra certa nella spada maschile con il derby tra Valerio Cuomo e Andrea Santarelli. Segui la diretta streamin Vai su Facebook

Europei Genova 2025: Italia in finale con le squadre di fioretto femminile e sciabola maschile (diretta RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live; Scherma, oro per l'Italia nel fioretto femminile a squadre, argento nella spada maschile - Gli spadisti azzurri conquistano la medaglia d'argento a squadre; Europei Genova 2025 – La spada maschile brilla d’argento e di bronzo con Matteo Galassi e Andrea Santarelli! Sfiora il podio la sciabolatrice Mariella Viale. I giovanissimi alla ribalta tra i “grandi”.

DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali - Oggi è in programma la terza giornata degli Europei di scherma di Genova, con le prove individuali che si concludono con i titoli del fioretto maschile e della spada femminile. Da msn.com

Campionati europei di scherma 2025 a genova: calendario, protagonisti e dirette televisive - a genova dal 14 al 19 giugno 2025 i campionati europei di scherma vedono la nazionale italiana con 12 medagliati olimpici sfidare le migliori squadre europee su fioretto, sciabola e spada ... Secondo gaeta.it