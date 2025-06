LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | in corso le due semifinali gli azzurri cercano un’impresa contro i francesi

Gli Europei di Scherma 2025 sono in pieno fermento: le semifinali sono in corso e gli azzurri affrontano con determinazione i temibili francesi. La tensione si fa palpabile, mentre le imprese si susseguono sul campo. Resta con noi per non perdere neanche un colpo e scoprire come si evolverà questa emozionante sfida in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA ITALIA-FRANCIA 6-7 Ottimo inizio di assalto da parte di Michela Battiston. ITALIA-FRANCIA 22-32 Va a segno la stoccata del transalpino. ITALIA-FRANCIA 22-31 Due stoccate consecutive per Santarelli ITALIA-FRANCIA 20-31 Una stoccata per parte tra Bardenet e Santarelli in avvio di assalto ITALIA-FRANCIA 2-5 È iniziata la semifinale di sciabola femminile con Balzer che ha piazzato un parziale di 5-2 contro Mormile. Ora tocca a Battiston e Tori. ITALIA-FRANCIA 19-30 In allungo Midelton trova la quinta stoccata di questo assalto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: in corso le due semifinali, gli azzurri cercano un’impresa contro i francesi

