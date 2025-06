LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | finale per il bronzo per gli spadisti le sciabolatrici a caccia dell’impresa

Vivi in diretta l’emozionante finale dei Campionati Europei di scherma 2025, dove spadisti e sciabolatrici si sfidano per il podio in un duello appassionante. Le tensioni sono alle stelle e ogni stoccata può cambiare le sorti della gara. Resta con noi per aggiornamenti continui e scopri chi salirà sul podio europeo. Non perdere neanche un istante di questa straordinaria sfida!

ITALIA-FRANCIA 32-39 È ancora l'azzurra ad attaccare conquistando la priorità. ITALIA-FRANCIA 31-39 Mormile prende il centro della pedana e trova la terza stoccata del suo assalto ITALIA-FRANCIA 30-39 Una stoccata per parte in rapida successione. ITALIA-FRANCIA 29-38 Noutcha tiene la linea e trova la stoccata. ITALIA-FRANCIA 29-37 Attacca bene Mormile ITALIA-FRANCIA 28-37 Due stoccate per la francese. Tocca ora a Chiara Mormile e Sarah Noutcha. ITALIA-FRANCIA 28-35 Tori avanza con dei piccoli balzi, guadagna pedana e trova la quinta stoccata di questo assalto ITALIA-FRANCIA 28-34 Questa volta la priorità dell'attacco è della francese ITALIA-FRANCIA 28-33 Grandissima Viale che in pochi secondi trova tre stoccate.

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

Europei di Scherma: oggi in pedana spada maschile e sciabola donne Seconda giornata: Viale ai quarti di finale nella sciabola donne e medaglia azzurra certa nella spada maschile tra Cuomo e Santarelli. Segui la diretta streaming su http://Rainews.it Vai su X

DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio spada femminile e fioretto maschile individuale Guarda la diretta streaming su Rainews.it Vai su Facebook

Scherma, oggi in pedana le squadre di spada maschile e sciabola femminile - Spada maschile; Europei Genova 2025: Italia in finale con le squadre di fioretto femminile e sciabola maschile (diretta RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live; Europei di scherma, Italia: è oro nel fioretto femminile a squadre. Sciabola d'argento.

DIRETTA Europei di scherma, fioretto maschile: Bianchi in finale, Marini vince il bronzo - Marini vince il bronzo nel fioretto maschile Tommaso Marini vince la medaglia di bronzo nel torneo individuale di fioretto maschile negli Europei di scherma in corso a Genova. Lo riporta msn.com

Europei di scherma, Curatoli e Gallo argento nella sciabola - L’Italia della sciabola brilla e ritorna a far sognare sulle pedane liguri del neonato Palasport di Genova. Da rainews.it