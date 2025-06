LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | doppio Italia-Francia in semifinale! Si decide il medagliere

Tutt'altro che un semplice match, la sfida tra Italia e Francia ai Campionati Europei di Scherma 2025 si trasforma in un emozionante spettacolo di abilità e determinazione. La semifinale è ormai infuocata, con il medagliere in bilico:

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA Ora in pedana Andrea Santarelli e Luidgi Midelton. ITALIA-FRANCIA 3-5 In tuffo Galassi trova la stoccata, ma allo stesso tempo subisce quella del francese. ITALIA-FRANCIA 2-4 Parata e risposta del transalpino. ITALIA-FRANCIA 2-3 Va all’attacco Galassi, Billa è agile a toccare in difesa. Colpo doppio. ITALIA-FRANCIA 1-2 Va a segno la stoccata di Billa. La prima superiorità dell’incontro è dei francesi ITALIA-FRANCIA 1-1 colpo doppio tra Galassi e Billa L’ITALIA È IN SEMIFINALE NELLA SCIABOLA FEMMINILE!! Le azzurre affronteranno la Francia in una sfida da non perdere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: doppio Italia-Francia in semifinale! Si decide il medagliere

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

