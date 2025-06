LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | doppio bronzo per l’Italia la Francia vince nella spada maschile

I Campionati Europei di Scherma 2025 sono in pieno fermento, con emozioni che mantengono alta la tensione! L’Italia conquista due bronzi, mentre la Francia si conferma protagonista assoluta, dominando la sciabola femminile e lasciando il pubblico senza fiato. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale e vivere insieme ogni attimo di questa avvincente competizione. L’avventura è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 18.27 La Francia tra poco andrà a caccia di un altro oro, quello della sciabola femminile. Le transalpine sfideranno la Polonia. Si comincia a breve. 18.25 Resta comunque un buon risultato per l’Olanda che, oggi, ha comunque compiuto una impresa storica. Troppo divario per le due compagini. Ma a bene così. 45-29 E si chiude così. La Francia si riconferma Campione d’Europa nella spada maschile a squadre. Un match a senso unico, ma c’era da aspettarselo. 44-29 Parata e risposta di Midelton. Titolo vicinissimo 43-29 Tulen sfutta il movimento in avanti del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: doppio bronzo per l’Italia. la Francia vince nella spada maschile

