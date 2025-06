LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | doppio bronzo per l’Italia Comincia la finale di spada

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento, con emozioni che tengono il pubblico incollato allo schermo. L'Italia si è distinta conquistando due medaglie di bronzo, mentre la tensione cresce nelle finali di spada. Segui in diretta gli ultimi sviluppi, i colpi decisivi e le strategie dei campioni. Resta con noi per non perdere nemmeno un attimo di questa competizione incredibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 21-6 Midelton continua ad orchestrare l’assolo francese 20-6 +14 Francia 19-6 Ancora a segno Midelton 18-6 Ancora il transalpino, a cui basta accendersi anche un minimo per andare a segno 17-6 Van Nunen porta in fondo il francese e lo punisce con una stoccata 17-5 Con pazienza e senza fretta Midelton va a bersaglio Termina il quarto assalto. Monologo transalpino. Adesso Luidgi Midelton affronta David Van Nunen 16-20 Stoccata del francese. Dominio totale 15-5 Attacco di Bardenet. Francia a +10 Video 14-5 Ora è in difficoltà l’Olanda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: doppio bronzo per l’Italia. Comincia la finale di spada

In questa notizia si parla di: scherma - europei - diretta - doppio

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

DIRETTA Europei di scherma, Guillaume Bianchi vince l’oro nel fioretto maschile Guarda le premiazioni in diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/sport-scherma-campionati-europei-genova-2025-matteo-galassi-andrea-sa Vai su Facebook

Campionati Europei Under 23 – Show azzurro e altre 5 medaglie ad Antalya: doppio oro nella spada con Filippo Armaleo e Gaia Caforio! Argento per Fusetti, medaglie di bronzo Piatti e Landi; Qualificazione Euro 2025: doppio match per gli Azzurri. Oggi Turchia-Italia; Estate Azzurra su Rai: Europei Under 21 in Diretta con Tutte le Partite dell’Italia su Rai 2 e Rai 1.

Europei di scherma, l'Italia in finale per il bronzo nella spada uomini e sciabola donne - A Genova, agli Europei 2025, l'Italia si giocherà il bronzo sia nella spada maschile sia nella sciabola femminile. Scrive sport.sky.it

Europei scherma, fioretto: Bianchi oro, Marini bronzo. Spada: Kowalczyk e Santuccio bronzo - Guillaume Bianchi ha trionfato nel fioretto maschile, conquistando il primo oro per l'Italia nella competizione. Segnala sport.sky.it