LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | attesa per il quarto degli spadisti e l’ottavo delle sciabolatrici

Se sei appassionato di scherma, non perdere neanche un istante degli Europei 2025! La tensione cresce mentre aspettiamo con trepidazione il quarto degli spadisti e l’ottavo delle sciabolatrici. Resta aggiornato in tempo reale cliccando qui: ogni attimo è una nuova emozione da vivere, per scoprire chi salirà sul podio e scriverà il proprio nome nella storia della scherma europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 11.39: Il programma è leggermente in ritardo. Si attende ancora l’arrivo delle squadre in pedana. 11.34: A breve cominceranno anche le sfide della sciabola femminile. Questi gli ottavi in programma Gran Bretagna-Bulgaria Spagna-Romania Russia (AIN) – Italia Grecia-Polonia Azerbaijan-Germania 11.29: I quarti di finale del tabellone della spada maschile Ungheria-Olanda Germania-Cechia Italia-Svizzera Ucraina-Francia 11.24: Ricordiamo che alle 11.40 ci sarà sia il quarto di finale degli spadisti contro la Svizzera, sia l’ottavo delle sciabolatrici contro la Russia (squadra atleti indipendenti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: attesa per il quarto degli spadisti e l’ottavo delle sciabolatrici

