LIVE Paolini-Jabeur WTA Berlino 2025 in DIRETTA | primo match complicato per l’azzurra

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta esclusiva del primo match di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Berlino 2025. Sul campo si sfidano in un secondo turno emozionante l'azzurra contro la fortissima Ons Jabeur, ex top 10 in difficoltà . L’appuntamento è imperdibile: si decide chi approderà agli ottavi. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e emozioni da non perdere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio nel WTA 500 di BERLINO (GER) di Jasmine PAOLINI, che sfida in un 2° turno molto affascinante la lucky loser tunisina Ons JABEUR: si gioca per un posto in ottavi! L’ex top 10 africana aveva perso nell’ultimo turno di qualificazioni per mano della cinese Wang, chiaramente si trova in un momento della carriera difficoltoso e declinante, con più ombre che luci. Quando si parla di Ons Jabeur però, e ci si trova sui prati, non bisogna mai dimenticare che si tratta di un’ex finalista di Wimbledon, che sull’erba ha incantato per anni con le sue soluzioni imprevedibili e delicate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jabeur, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: primo match complicato per l’azzurra

