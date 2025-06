LIVE Paolini-Jabeur WTA Berlino 2025 in DIRETTA | esordio complicato contro la tunisina

Benvenuti alla diretta live del primo match di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Berlino 2025! Un esordio difficile attende l’italiana contro la tunisina Ons Jabeur, ex top 10 e grande favorita del torneo. La sfida promette emozioni e colpi di scena, con un posto in ottavi in palio. Rimanete con noi per aggiornamenti istantanei e analisi dettagliate di questa partita cruciale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio nel WTA 500 di BERLINO (GER) di Jasmine PAOLINI, che sfida in un 2° turno molto affascinante la lucky loser tunisina Ons JABEUR: si gioca per un posto in ottavi! L’ex top 10 africana aveva perso nell’ultimo turno di qualificazioni per mano della cinese Wang, chiaramente si trova in un momento della carriera difficoltoso e declinante, con più ombre che luci. Quando si parla di Ons Jabeur però, e ci si trova sui prati, non bisogna mai dimenticare che si tratta di un’ex finalista di Wimbledon, che sull’erba ha incantato per anni con le sue soluzioni imprevedibili e delicate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jabeur, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: esordio complicato contro la tunisina

