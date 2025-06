LIVE Paolini-Jabeur 1-6 3-6 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | match senza storia servirà una reazione a Wimbledon!

Live da Berlino 2025: Jasmine Paolini si inchina a Ons Jabeur in un match senza storia, con un punteggio di 1-6, 3-6. La tunisina domina sul campo, lasciando poco spazio all'avversaria. Un confronto che fa riflettere sulle sfide future, tra attese e ambizioni. Ma la strada verso Wimbledon è ancora lunga e piena di opportunità : restate con noi per aggiornamenti e analisi approfondite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il torneo di Jasmine PAOLINI, che proverĂ a rilanciare a Wimbledon. Un saluto sportivo! 15:02 Statistiche al servizio non competenti per questo livello di Paolini: 58% di prime in campo e appena 51% con la prima e 50% con la seconda. Con questi numeri non si va lontano, tuttavia si tratta solo di una partita e ritroveremo Jasmine a Wimbledon da finalista in carica! 15:01 Appena 75? di partita, che non c’è letteralmente mai stata. Il primo gioco del match, durato 12? lasciava presagire lotta ed equilibrio, poi un assolo dall’inizio alla fine per Jabeur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jabeur 1-6, 3-6, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: match senza storia, servirĂ una reazione a Wimbledon!

In questa notizia si parla di: paolini - diretta - wimbledon - jabeur

