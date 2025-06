LIVE Paolini-Jabeur 1-6 2-4 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | l’italiana si salva da 0-30 e si regala l’ultima chance!

Nel cuore di Berlino, la tensione sale alle stelle mentre Paolini e Jabeur si sfidano nel ritorno della loro emozionante battaglia sul campo. Tra scambi intensi e momenti clou, il match offre un mix di emozioni, speranze e colpi decisivi. Rimanete con noi per vivere ogni istante di questa sfida cruciale, perché ogni punto potrebbe essere quello decisivo per il destino del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Sbaglia di dritto, dopo una grande difesa di Paolini. 40-15 Servizio e dritto, perentoria! 30-15 Servizio slice, dritto di lĂ e smash. 15-15 PERO! QUANDO DEVE PENSARE! Comodissimo dritto in rete dopo la prima. 15-0 Ok, chiudiamo tutto. Ottavo ace di Jabeur. 2-4 Si salva quindi da 0-30 e si regala un’altra possibilitĂ nel match Paolini! 40-30 Slice e dritto in contropiede. C’è il punto! Forza Jas! 30-30 La sposta, un paio di volte senza strafare, arriva il punto. Come fosse un’equazione matematica. 15-30 Sulla riga il rovescio centrale di Paolini, c’è il quindici! 0-30 In rete il rovescio difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jabeur 1-6, 2-4, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: l’italiana si salva da 0-30 e si regala l’ultima chance!

