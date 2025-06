LIVE Paolini-Jabeur 1-6 0-1 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | azzurra al servizio per tamponare un altro break sarebbe devastante

L’atmosfera a Berlino si scalda con un duello emozionante tra Paolini e Jabeur, dove ogni scambio tiene il pubblico con il fiato sospeso. L’azzurra al servizio deve reagire per evitare un colpo fatale, mentre la tensione si fa palpabile. Resta aggiornato sulla diretta live e vivi ogni momento di questa sfida appassionante che potrebbe decidere le sorti del torneo. La partita è appena iniziata e l’emozione è alle stelle...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 SECONDA in kick molto pesante, non risponde di rovescio Jabeur! 30-15 Stranamente sotto la rete il dritto di Jasmine, 17° gratuito. 30-0 Ottima prima al centro! SU! 15-0 SEEEEEERVIZIO VINCENTE! Alla T! 0-1 Prima vincente, adesso arriva forse l’ultima chiamata per l’azzurra in battuta. 40-0 Perentorio e pauroso vincente anomalo di Jabeur. 30-0 Quarto ace Jabeur. 15-0 Si riparte seguendo il filo del 1° set, risposta in rete di dritto sulla seconda. Seconda Tornata Jas! Forza! Serve un break! Quindici gratuiti e 4 vincenti per Paolini, non c’è bisogno di dire altro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jabeur 1-6, 0-1, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: azzurra al servizio per tamponare, un altro break sarebbe devastante

In questa notizia si parla di: jabeur - diretta - azzurra - paolini

