LIVE Paolini-Jabeur 1-5 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | l’azzurra ha vinto l’unico game salvandosi da 15-40

L’azione tra Paolini e Jabeur si fa sempre più incerta, con scambi intensi e momenti di pura adrenalina. La partita, valida per il WTA di Berlino 2025, vede l’azzurra lottare con tenacia contro una avversaria agguerrita, regalando emozioni a ogni punto. Chiuderà questa sfida memorabile? Resta sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Non risponde di dritto la tunisina, che non ha lesinato errori. 15-30 Slice vincente Paolini! 0-30 Fuori anche questo dritto. 0-15 Stecca di dritto Paolini dopo il servizio. 1-5 Tiene la battuta Jabeur. 40-15 Ace (3°). Wow. 30-15 Prende però la stessa zolla della prima di servizio con la seconda e fa punto diretto Jabeur. Ace cancellato dal falco di Paolini. 15-15 Lascia ferma con il dritto Paolini la tunisina dopo il servizio. Brava! 0-15 Finalmente un bel punto di Jasmine, che ha risposto di rovescio in modo corto e anche fortunoso ma che poi ha gestito bene il dritto da vicino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jabeur 1-5, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: l’azzurra ha vinto l’unico game salvandosi da 15-40

