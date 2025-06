LIVE Paolini-Jabeur 0-1 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | break della tunisina dopo 12? di game!

Il match tra Paolini e Jabeur a Berlino 2025 si svela già ricco di emozioni e colpi di scena. La tunisina ha appena breakkato, mostrando determinazione e abilità, ma l'azzurra non si arrende e risponde con grinta. Ogni punto racconta una sfida intensa tra talento e tenacia. Il ritmo è serrato, il pubblico in attesa di scoprire come evolverà questa emozionante battaglia sulla terra battuta. Il gioco è solo all'inizio, e le sorprese sono dietro l'angolo.

A-40 Altro dritto in rete Jabeur. 40-40 Slice di rovescio e difesa sulla riga di Paolini, sbaglia gratuitamente un comodo dritto la tunisina. Ci dà una mano! 30-40 Non risponde sulla seconda di dritto Jabeur. 15-40 Doppio fallo (1°). 15-30 Risposta vincente di rovescio Jabeur. 15-15 Non risponde di rovescio Ons. 0-15 Gratuito di dritto però dell'azzurra. Il tempo è ancora tanto, certo che l'inizio non è quello che ci voleva. 0-2 Dopo un gioco da 12?, uno da meno di un minuto chiuso con un ace, il primo di Jabeur. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Servizio e dritto Jabeur.

