LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | torna la campionessa olimpica Alice Bellandi!

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta della sesta giornata dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest! Dopo le emozioni di ieri, con l’exploit di Bedel e la conquista dell’oro di Assunta Scutto, oggi torna protagonista Alice Bellandi, la campionessa olimpica che promette grandi sorprese. Restate con noi per seguire ogni combattimento in tempo reale e vivere insieme le emozioni di questa splendida kermesse judoistica. La competizione si infiamma: non perdete neanche un istante!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. L'oro conquistato da Asssunta Scutto ha già impreziosito il Mondiale degli azzurri che hanno proseguito il cammino iridato fra alti e bassi, con l'exploit di ieri da parte di Bedel che ha battuto il campione olimpico in carica e ha raggiunto la finale per il bronzo. La giornata odierna assegna come sempre due titoli individuali: quelli dei -78 kg donne e dei -100 kg uomini. A oltre dieci mesi di distanza dalla conquista della medaglia d'oro olimpica a Parigi 2024, Alice Bellandi è pronta a fare il suo ritorno ufficiale in gara in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di judo.

