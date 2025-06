LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Pirelli supera il primo turno attesa per Bellandi

Gli appassionati di judo sono in trepidante attesa dei mondiali 2025, con la diretta live che tiene tutti incollati agli schermi. Pirelli fa sognare l’Italia superando il primo turno, mentre l’attesa cresce per la sfida di Bellandi. Rimanete aggiornati cliccando qui, perché ogni secondo potrebbe regalare una vittoria memorabile e nuovi record. La kermesse continua ad alti livelli, e il meglio deve ancora arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.36: Sadrudinov del Bahrein supera il primo turno dei -100 kg uomini 11.35. IPPOOOOON PIRELLI! In pochi secondi l’azzurro atterra l’avversario e supera il turno. Ora lo attende il forte azero Kotsoiev 11.35: E’ già il momento di Pirelli contro lo statunitense Causse 11.35: Questi il tabellone dei sedicesimi di finale dei -78 kg: POR Patricia SAMPAIO CRO Petrunjela PAVIC TPE Shu Huei HSU WANG KOR Minju KIM COL Brenda OLAYA FRA Fanny Estelle POSVITE POL Beata PACUT-KLOCZKO BRA Karol GIMENES GER Anna Monta OLEK NED Guusje STEENHUIS CUB Lianet CARDONA UZB Marjona KUCHIMOVA GER Alina BOEHM CJPN Kurena IKEDA GUI Marie BRANSER LTU Migle Julija DUDENAITE ITA Alice BELLANDI KEN Zeddy CHEROTICH HUN Nikolett SAGI TPE Chieh-Hsi WANG CHN Zhenzhao MA NED Lieke DERKS PER Camila FIGUEROA TUN Arij AGUEB ISR Inbar LANIR CUB Lisrialis GONZALEZ BONNET AUS Maria SWAN SLO Metka LOBNIK GBR Emma REID CYP Zanet MICHAELIDOU BRA Beatriz FREITAS IND Ishroop NARANG 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pirelli supera il primo turno, attesa per Bellandi

In questa notizia si parla di: pirelli - supera - turno - diretta

Coco Gauff supera Aryna Sabalenka in finale e si laurea campionessa del Roland Garros 2025 (6-7, 6-2, 6-4). L’ultima statunitense a trionfare a Parigi era stata Serena Williams nel 2015 Per Gauff Vai su Facebook

LIVE Olimpiadi: nuoto, Deplano (50 sl) e Razzetti (200 misti) in finale. Bertagnoli in semifinale nella Bmx; LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Tavano e Pirelli portano a quota 8 i podi azzurri; LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia subisce la rimonta della Georgia ed è argento.

Pirelli, lascia il ceo designato Giorgio Bruno. Camfin indicherà Casaluci - La diffusione della notizia ha spinto in ribasso il titolo dell’azienda, ora in discesa di oltre due punti percentuali (segui il titolo in diretta). Segnala repubblica.it

Pirelli supera le aspettative e chiude il 2023 con ricavi oltre i 6,6 miliardi - Lo scorso anno per Pirelli si è chiuso con ricavi a 6,65 miliardi ... Secondo affaritaliani.it