LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | L’UNICA REGINA! Alice Bellandi campionessa del mondo dopo l’oro olimpico leggenda imperitura!

Vivi in tempo reale l'emozione dei Mondiali di Judo 2025, un evento che incanta e appassiona gli appassionati di tutto il mondo. La nostra campionessa Alice Bellandi trionfa ancora, consacrandosi regina del mondo dopo il oro olimpico — una vera leggenda vivente. Resta aggiornato per scoprire tutte le emozioni di questa competizione epica, ricca di sfide, sudore e gloria. Non perdere nemmeno un istante di questa straordinaria avventura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39: Italia seconda nel medagliere alle spalle del Giappone in questo momento 18.36: Ora la finale per il bronzo dei -100 kg maschili tra Kotsoiev e Kim 18.35: E’ il secondo oro per l’Italia! Lo porta a casa Alice Bellandi, che in questo momento è campionessa mondiale ed olimpica contemporaneamente! Primo titolo iridato per l’italiana. Onore anche a Olek che ha lottato alla pari con l’azzurra per 10? di incontro 18.34: DOPO SEI MINUTI DI GOLDEN SCORE, QUANDO SEMBRAVA STANCHISSIMA, BELLANDI TROVA LA ZAMPATA VINCENTE, ATTERRA L’AVVERSARIA E CONQUISTA IL SECONDO ORO PER LE AZZURRE 18. 🔗 Leggi su Oasport.it