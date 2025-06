LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia si gioca l’asso Alice Bellandi

Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, dove l’Italia si gioca tutto con Alice Bellandi. Un appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati, pronti a seguire ogni mossa degli atleti azzurri in questa competizione eccezionale. Rimanete sintonizzati: l’azione è alle porte e ogni aggiornamento potrebbe scrivere una nuova pagina di storia del judo italiano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. L’oro conquistato da Asssunta Scutto ha già impreziosito il Mondiale degli azzurri che hanno proseguito il cammino iridato fra alti e bassi, con l’exploit di ieri da parte di Bedel che ha battuto il campione olimpico in carica e ha raggiunto la finale per il bronzo. La giornata odierna assegna come sempre due titoli individuali: quelli dei -78 kg donne e dei -100 kg uomini. A oltre dieci mesi di distanza dalla conquista della medaglia d’oro olimpica a Parigi 2024, Alice Bellandi è pronta a fare il suo ritorno ufficiale in gara in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di judo. 🔗 Leggi su Oasport.it