LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | ippon velocissimo di Bellandi! Pirelli supera il primo turno

Segui in diretta live i Mondiali di Judo 2025 e non perdere gli emozionanti incontri che stanno infiammando il tatami! Dall’ippon fulmineo di Bellandi Pirelli al accesso agli ottavi di atleti provenienti da tutto il mondo, ogni momento è un crescendo di adrenalina. Rimani con noi e clicca qui per aggiornamenti continui: il meglio del judo internazionale ti aspetta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23: Avanti due brasiliane: Gimenes e Freitas 12.20: Olek batte Steenhuis ed è agli ottavi dei-78 kg 12.17: Reid batte Michaelidou e si qualifica per gli ottavi 12.06: La francese Posvite e la slovena Lobnik superano il secondo turno 12.05: La tunisina Agueb supera il turno assieme alla cubana Gonzalez Bonnet e alla coreana Kim 12.02: La Sampaio batte la croata Pavic 12.01: Successo per la cinese Ma batte l’olandese Derks 11.55: L’ungherese Sagi supera il turno nei -78 kg ed è agli ottavi 11.55: Questo il tabellone dei sedicesimi di finale dei -100 kg: AZE Zelym KOTSOIEV ITA Gennaro PIRELLI CUB Zail RAMIREZ KAZ Marat BAIKAMUROV IJF Arman ADAMIAN TJK Karomatullo HAKIMOV CZE Martin BEZDEK EGY Omar ELRAMLY GEO Ilia SULAMANIDZE HUN Zsombor VEG POL Piotr KUCZERA ESP Nikoloz SHERAZADISHVILI IJF Matvey KANIKOVSKIY NED Simeon CATHARINA CAN Kyle REYES SRB Bojan DOSEN JPN Dota ARAI LBN Caramnob SAGAIPOV BRN Said SADRUDINOV CYP Georgios KROUSSANIOTAKIS TJK Dzhakhongir MADZHIDOV TUN Koussay BEN GHARES MGL Khuderchuluun BAYARTSENGEL GBR Oliver BARRATT BRA Leonardo GONCALVES KAZ Nurlykhan SHARKHAN SRB Aleksandar KUKOLJ KOR Seheon KIM UAE Dzhafar KOSTOEV POR Jorge FONSECA EGY Abdalla ABDELSAMEA CHN Fuchun HUANG 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: ippon velocissimo di Bellandi! Pirelli supera il primo turno

