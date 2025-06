LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | doppio ippon velocissimo di Bellandi è ai quarti! Pirelli out al secondo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25: Ippon della slovena Lobnik che batte Gonzalez Bonnet e avanza ai quarti 13.24: Il canadese Reyes è l’ultimo qualificato agli ottavi dei -100 kg. Questo il tabellone aggiornato: AZE Zelym KOTSOIEV KAZ Marat BAIKAMUROV IJF Arman ADAMIAN EGY Omar ELRAMLY GEO Ilia SULAMANIDZE ESP Nikoloz SHERAZADISHVILI IJF Matvey KANIKOVSKIY CAN Kyle REYES JPN Dota ARAI BRN Said SADRUDINOV TJK Dzhakhongir MADZHIDOV MGL Khuderchuluun BAYARTSENGEL BRA Leonardo GONCALVES KOR Seheon KIM UAE Dzhafar KOSTOEV CHN Fuchun HUANG 13.21: L’ippon della cinese Ma elimina la tunisina Agueb e sarà dunque la cinese l’avversaria di Bellandi ai quarti 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: doppio ippon velocissimo di Bellandi, è ai quarti! Pirelli out al secondo turno

