LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Bellandi perfetta è in semifinale! Pirelli out al secondo turno

Segui in tempo reale i Mondiali di Judo 2025, un evento emozionante che tiene il fiato sospeso gli appassionati di tutta Italia. Dalla straordinaria vittoria di Bellandi alla sfida con la slovena Lovnik, ogni istante è un mix di tensione e adrenalina. Rimani aggiornato sulle imprese dei nostri atleti e vivi l’emozione di questa grande manifestazione: clicca qui per non perdere neanche un dettaglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27: Sarà la slovena Lovnik l’avversaria di Alice Bellandi in semifinale. Battuta la brasiliana Freitas 14.25: La portoghese Sampaio batte la brasiliana Gimenes ed è la seconda semifinalista 14.21: SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEE BELLANDIIIIIIIIIIII! Non era semplice la situazione con lo yuko concesso alla cinese che probabilmente era stata atterrata prima da Bellandi che comunque nell’azione successiva ha ribaltato Ma ed ha portato a casa il successo 14.21: 12? alla fine 14.20: Mancano 47? alla fine dell’incontro 14.19: Yuko molto dubbio per Ma e subito dopo waza ari Ballandi 14. 🔗 Leggi su Oasport.it