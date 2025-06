LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Alice Bellandi dove eravamo rimasti? E’ finale iridata per la campionessa olimpica!

Se sei un appassionato di judo e non vuoi perderti neanche un istante dei Mondiali 2025, sei nel posto giusto. La nostra diretta ti accompagnerà passo dopo passo attraverso le emozioni di questa competizione incredibile, con aggiornamenti in tempo reale sulla campionessa olimpica Alice Bellandi e tutte le sfide più importanti. Resta con noi per scoprire cosa succederà nella finalissima: il grande momento sta per arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07: Kostoev degli Emirati Arabi batte il tagico Madzhidov e disputerà la finale per il bronzo 15.06: Questo il programma del final block per la categoria -78 kg donne: Finale: GER Anna Monta OLEK ITA Alice BELLANDI Finali per il bronzo: SLO Metka LOBNIK JPN Kurena IKEDA CHN Zhenzhao MA POR Patricia SAMPAIO 15.04: Sarà la tedesca Olek l’avversaria di Alice Bellandi in finale. Battuta la portoghese Sampaio con uno yuko 15.01: ARRIVA L’IPPOOOOOOOOOOOOON PER LA FINALEEEEEEEEEEEEEEEE DI ALICE BELLANDIIIIIIIII! Arriva la seconda medaglia per l’Italia al Mondiale 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Alice Bellandi dove eravamo rimasti? E’ finale iridata per la campionessa olimpica!

In questa notizia si parla di: finale - diretta - alice - bellandi

LIVE Milan-Bologna 0-1, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Ndoye firma la rete che vale la vittoria del trofeo! - Il Bologna conquista la Coppa Italia 2025 sconfiggendo il Milan 0-1 nella finale, grazie a un gol decisivo di Ndoye.

Judo, tutti gli italiani convocati per i Mondiali: Bellandi torna dopo l'oro olimpico, il settore maschile vuole sfatare la maledizione... Vai su Facebook

LIVE! Bellandi surclassa Lanir: è medaglia d'oro! La quinta nella storia italiana; Olimpiadi, ori a De Gennaro e Bellandi. Fioretto d’argento. Khelif, Carini si ritira; Olimpiadi Parigi 2024, i risultati di giovedì 1 agosto | Strepitosi De Gennaro e Bellandi, due ori in venti minuti nella canoa slalom e nel judo. Fioretto donne d'argento.

DIRETTA/ Alice Bellandi da urlo, regala l’oro all’Italia! (Judo 78 km Olimpiadi Parigi 2024 1 agosto) - Iniziata adesso la sfida della nostra connazionale Alice Bellandi che si ritrova in semifinale contro la portoghese Patricia Sampaio ... Segnala ilsussidiario.net

LIVE Judo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Alice Bellandi da impazzire! Leggendario oro nei -78 kg - La nostra Alice Bellandi sfida la sorprendente israeliana Inbar Lanir. Si legge su oasport.it