LIVE Italia-Serbia Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | debutto complicato per le azzurre

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi seguiremo emozionanti momenti dell'Europeo di basket femminile 2025, con la sfida Italia-Serbia che apre il torneo nel girone B. Le azzurre, sotto la guida di Andrea Capobianco, sono pronte a conquistare il pubblico italiano e lasciare il segno in questa avventura continentale. Un debutto impegnativo, ma ricco di speranze e passione. Restate con noi: la partita è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Serbia, prima giornata dell’ Europeo di basket femminile 2025! Inizia il cammino delle azzurre nella rassegna continentale per il girone B, con la possibilitĂ di giocare la prima fase interamente con il tifo a favore del pubblico italiano. Le ragazze del CT Andrea Capobianco puntano a migliorare l’ultima edizione del 2023 quando si arresero agli ottavi di finale senza poi riuscire ad andare avanti nella fase ad eliminazione diretta. Il selezionatore tricolore dovrĂ fare a meno di una pedina importante come Matilde Villa causa infortunio, ma avrĂ a disposizione un’altra fuoriclasse come Cecilia Zandalasini ben supportata da Lorela Cubaj e da Costanza Verona. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: debutto complicato per le azzurre

In questa notizia si parla di: diretta - italia - serbia - basket

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Tutto pronto a Bologna per il debutto della Nazionale femminile italiana al FIBA Women’s EuroBasket 2025. Le Azzurre al Paladozza sfidano la Serbia nella prima gara del Gruppo B. Nel primo commento le info su dove vedere la partita in diretta tv e Vai su Facebook

Lorela Cubaj, Chicca Macchi e l'Italia del basket femminile che inzia gli Europei 2025. La prima fase delle azzurre al Pala Dozza di Bologna: contro Serbia (18 giugno), Slovenia (19) e Lituania (21). Girone tosto. Il viaggio di Lorela Cubaj è partito da Terni. Da Vai su X

Europei di basket femminile 2025: programma, squadre e dove vedere le partite dell'Italia in diretta; Italbasket, oggi Italia-Repubblica Ceca: l'amichevole delle Azzurre è live su; Basket in diretta in chiaro sulla Rai: tutte le partite azzurre EuroBasket ed EuroBasket Women 2025.

Basket, via all'Europeo femminile: stasera Italia Serbia alle 21. Orari e dove vedere in tv la Nazionale - Stasera la Nazionale femminile fa il suo esordio nel FIBA Women’s EuroBasket 2025 affrontando al PalaDozza di Bologna la Serbia: diretta televisiva su ... Come scrive msn.com

Diretta/ Italia Serbia (risultato finale 78-76): Fontecchio 30, capolavoro azzurro! (basket oggi 1 settembre) - 76 con 30 punti per Fontecchio nella partita per la seconda fase dei Mondiali di basket 2023 (oggi venerdì 1 settembre). Scrive ilsussidiario.net