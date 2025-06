LIVE Italia-Serbia 8-12 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | 4 punti di Cubaj balcaniche a +4 dopo 5?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-16 12 per Jasmin Keys in lunetta. 12-16 Anderson si mette in proprio e va fin in fondo! 6 punti per lei finora. 12-14 ANCORA LA ‘ZANDA’! LE AZZURRE NON MOLLANO, -2. 10-14 Gudaric dalla media per ristabilire il +4. 10-12 ZANDALASINI! CHE GIOCATA DELLA BOLOGNESE, -2 ITALIA. 8-12 JASMIN KEYS! DA DUE. 6-12 Canestro pesante di Dugaric per il +6 Serbia. 6-9 22 per Nogic a cronometro fermo. 6-7 ANCORA CUBAJ! MINI-PARZIALE ITALIA, -1. 4-7 Lorela Cubaj dalla media per accorciare. 2-7 Accelerazione di Anderson, pericolo numero uno della Serbia! +5 per le nostre avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 8-12, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: 4 punti di Cubaj, balcaniche a +4 dopo 5?

La nazionale italiana di basket femminile debutta domani sera (ore 21) ai campionati europei 2025 affrontando la Serbia al PalaDozza di Bologna. Nel girone azzurro sono inserite anche Slovenia e Lituania. Tra le giocatrici a disposizione di coach Capobia Vai su Facebook

Lorela Cubaj, Chicca Macchi e l'Italia del basket femminile che inzia gli Europei 2025. La prima fase delle azzurre al Pala Dozza di Bologna: contro Serbia (18 giugno), Slovenia (19) e Lituania (21). Girone tosto. Il viaggio di Lorela Cubaj è partito da Terni. Da Vai su X

