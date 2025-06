LIVE Italia-Serbia 70-61 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | debutto vincente e convincente delle azzurre Zandalasini MVP con 20 punti

L’Italia apre con stile gli Europei di basket femminile 2025, conquistando una convincente vittoria contro la Serbia per 70-61. La protagonista assoluta è stata Zandalasini, MVP della partita con 20 punti, che ha guidato le azzurre verso un debutto promettente. Un successo che dà fiducia e entusiasmo per il cammino che ci aspetta. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa emozionante avventura sportiva!

22:48 Dopo aver toccato il +15 nel terzo quarto le azzurre hanno sofferto nell'ultima frazione quando hanno subito la veemente reazione della Serbia, ma hanno ritrovato i punti decisivi al momento giusto con 20 punti e 9 rimbalzi di una stellare Cecilia Zandalasini e 11 punti di Lorela Cubaj – 10 punti per Sabrina Trimboli, con 19 punti di Jovana Nogic e 16 di Yvonne Anderson per la Serbia ma non sono bastate.

