LIVE Italia-Serbia 58-57 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | break micidiale di 12-0 delle balcaniche azzurre in difficoltà nel quarto conclusivo

Un’emozionante battaglia tra Italia e Serbia ai Campionati Europei di Basket Femminile 2025, con un finale mozzafiato che tiene tutti col fiato sospeso. Dopo un break micidiale delle balcaniche, le azzurre rispondono con grinta e determinazione, regalando un’esperienza indimenticabile agli appassionati. Restate con noi per seguire ogni istante di questa sfida palpitante, dove ogni secondo può cambiare le sorti dell'incontro. Non perdere neanche un aggiornamento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out di coach Maljkovic a -1’55” dalla sirena finale, con l’Italia che ha reagito alzando il muro difensivo e riuscendo al tempo stesso a ritrovare fluidità in attacco. 66-60 STEFANIAAA TRIMBOOOOLIIII! BOMBAAAAAAAAAA 63-60 Chiuso il 2+1 importante soprattutto per il morale. 62-60 CUBAJ! COL FALLO. CHE GIOCATA PER IL PIVOT DELLA REYER VENEZIA. 60-60 Jankovic pareggia ancora i conti. 60-58 LORELA CUBAJ! TORNA A SEGNARE L’ITALIA, CHIUSO IL PARZIALE DI 13-0 E +2. 58-58 12 per Yvonne Anderson ai liberi: pareggio. 58-57 Nogic inarrestabile! 19 punti per lei e -1, azzurre in difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 58-57, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: break micidiale di 12-0 delle balcaniche, azzurre in difficoltà nel quarto conclusivo

Oggi iniziano gli Europei di basket femminile. Stasera alle 21:00 esordio contro la Serbia. Sono quattro i Paesi che ospitano il Fiba Women’s EuroBasket: insieme all’Italia, Grecia (Pireo anche per le fasi finali), Germania (Amburgo) e Cechia (a Brno) ospiteran Vai su Facebook

Lorela Cubaj, Chicca Macchi e l'Italia del basket femminile che inzia gli Europei 2025. La prima fase delle azzurre al Pala Dozza di Bologna: contro Serbia (18 giugno), Slovenia (19) e Lituania (21). Girone tosto. Il viaggio di Lorela Cubaj è partito da Terni. Da Vai su X

