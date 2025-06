LIVE Italia-Serbia 39-30 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | Zandalasini ‘on fire’ azzurre a +9 all’intervallo lungo

L’energia delle Azzurre si fa sentire forte e chiara nel secondo quarto, portandole all’intervallo con un vantaggio di 39-30 sulla Serbia. Zandalasini brilla come una stella, scatenando entusiasmo e punti cruciali. La partita è avvincente e ricca di emozioni, con le italiane che mostrano determinazione e talento. Resta aggiornato in tempo reale: clicca qui per seguire ogni azione di questa sfida europea!

Si chiude anche il secondo quarto: l'Italia va all'intervallo lungo sul punteggio di 39-30! 39-30 CUBAJ DALLA MEDIA! 37-30 La Serbia prova a reagire con un appoggio per il -7. 37-28 ANCORAAAA LA ZANDAAAAA! SCATENATA, BOMBA E +9 ITALIA. 34-28 Dentro il libero aggiuntivo per il massimo vantaggio Italia: +6 con due minuti al termine del primo tempo. 33-28 ZANDALASINIIII!! TRIPLAAAAAA, COL FALLOOOOOOO 30-28 12 per Cecilia Zandalasini in lunetta. 29-28 Rosic elude la difesa italiana e penetra per il -1 Serbia a meno di tre minuti dalla seconda sirena. 29-26 FRANCESCA PAN! APPOGGIO E +3 PER LE AZZURRE.