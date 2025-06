LIVE Italia-Serbia 19-18 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | primo quarto intenso Madera tiene le azzurre avanti di un punto

L’emozione si fa sempre più intensa al PalaDozza, dove l’Italia e la Serbia si sfidano in un match di basket femminile ricco di suspense e colpi di scena. La partita tiene tutti col fiato sospeso, con sorpassi e risposte rapide che rendono ogni quarto un vero spettacolo. Rimanete aggiornati: l’azione è appena iniziata e il risultato è ancora tutto da scrivere!

19-21 Nogic spara la bomba del contro-sorpasso Serbia! Già 8 punti per lei. Inizia la seconda frazione al PalaDozza! Si chiude il primo quarto: l'Italia è avanti di un solo punto sulla Serbia (19-18). 19-18 22 per Mina Djordjevic a cronometro fermo. 19-16 MAAAADERAAA! LA TRIPLA DEL SORPASSOOOO 16-16 SARA MADERA DA TRE! PAREGGIO. 13-16 12 per Jasmin Keys in lunetta. 12-16 Anderson si mette in proprio e va fin in fondo! 6 punti per lei finora. 12-14 ANCORA LA 'ZANDA'! LE AZZURRE NON MOLLANO, -2. 10-14 Gudaric dalla media per ristabilire il +4. 10-12 ZANDALASINI! CHE GIOCATA DELLA BOLOGNESE, -2 ITALIA.