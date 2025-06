LIVE Italia-Bulgaria Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre in campo alle 7.30

Benvenuti alla diretta della quinta sfida dell’Italia nella Volleyball Nations League femminile 2025! Questa sera, alle 7:30, le azzurre scendono in campo a Hong Kong contro la Bulgaria, pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante competizione. Dopo un avvio promettente, le campionesse olimpiche si preparano a dimostrare ancora una volta il loro valore. Rimanete con noi per vivere ogni punto di questa emozionante partita!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta sfida dell'Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la prima della seconda settimana, in programma a Hong Kong (Cina) tra Italia e Bulgaria. Dopo l'eccellente avvio nella prima settimana, l' Italia campione olimpica è pronta a scendere nuovamente in campo per affrontare la seconda fase della Volleyball Nations League 2025. L'appuntamento inaugurale della Pool 5 è fissato per mercoledì 18 giugno alle 7:30 italiane: al Coliseum di Hong Kong andrà in scena la sfida tra le azzurre e la Bulgaria.

