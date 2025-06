LIVE Italia-Bulgaria Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre avanti nel primo set 12-8

Seguite con noi la diretta della sfida tra Italia e Bulgaria nella Nations League femminile 2025. Le azzurre sono partite forte, portandosi avanti nel primo set; l’azione è intensa e ricca di emozioni. Restate aggiornati per non perdere neanche un punto di questa battaglia che promette spettacolo e adrenalina. Ora, scopriamo insieme come si evolve questa gara decisiva!

12-9 Primo tempo Vuchkova 12-8 Primo tempo Danesi 11-8 Out il primo tempo di Danesi 11-7 Pallonetto Milanova da zona 4 11-6 Diagonale di Egonu da zona 2 10-6 Vincente Milanova da zona 4 10-5 Diagonale stretta di Omoruyi da zona 4 9-5 Murooooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-5 Mano out Stoyanova da seconda linea 8-4 Mano out Milanova da zona 4 8-3 Pipe di Degradi 7-3 Slash di Danesi, bulgare in difficoltà in ricezione 6-3 Errore al servizio Bulgaria 5-3 diagonale di Stoyanova da seconda linea 5-2 Out la fast di Krivoshyska 4-2 Murooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-2 Errore al servizio italia 3-1 Primo tempo Fahr 2-1 Diagobnale vincente di Stoyanova da zona 2 2-0 Invasione aerea Bulgaria 1-0 Invasione Bulgaria

