LIVE Italia-Bulgaria 1-1 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre regalano le bulgare ne approfittano 23-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-1 Primo tempo di Fahr che si fa perdonare un appoggio sbagliato 7-1 Primo tempo Danesi 6-1 Errore al servizio Italia 6-0 Sopra al muro Egonu da zona 2 e diagonale vincente 5-0 Mano out Egonu da zona 2 4-0 Out Stoyanova da zona 2 3-0 Mano out Degradi da zona 4 2-0 Murooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuu 1-0 Mano out Omoruyi da zona 4 23-25 Diagonale vincente di Stoyanova da zona 2 e la Bulgaria pareggia il conto. Troppi errori per le azzurre, poco precise anche il ricezione e a questa Bulgaria non si possono concedere tutti quei regali 23-24 Muroooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 22-24 Omoruyi vincente da zona 4 sulle mani del muro 21-24 Mano out Omoruyi da zona 4 20-24 Out Egonu da seconda linea 20-23 Primo tempo Vuchkova 20-22 Muroooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-22 Mano out Omoruyi da zona 4 18-22 Errore al servizio Bulgaria 17-22 Parallela vincente di Stoyanova da seconda linea 17-21 Out il primo tempo di Fahr 17-20 Out Omoruyi da zona 4 17-18 Muro di Milanova 17-18 Doppia grande difesa di De Gennaro e primo tempo dietro di Fahr 16-18 Mano out Stanchulova da zona 4 16-17 Il pallonetto di Egonu da seconda linea 15-17 Diagonale stretta di Egonu da seconda linea 14-17 Out il primo tempo Krivoshyska 13-17 Mano out Egonu da zona 2 12-17 Mano out in pipe di Milanova 12-16 Parallela vincente di Egonu da seconda linea 11-16 Primo tempo Vuchkova 11-15 Errore al servizio Bulgaria 10-15 Primo tempo Vuchkova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Bulgaria 1-1, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre regalano, le bulgare ne approfittano, 23-25

