LIVE Italia-Bulgaria 1-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | Degradi trascina le azzurre nel primo set 25-17

Un'emozione infinita nella sfida di volley femminile tra Italia e Bulgaria, valida per la Nations League 2025. Le azzurre, trascinate da Degradi, dominano il primo set con un punteggio di 25-17, giocando un volley spettacolare. Seguiteci per non perdere neanche un punto di questa battaglia appassionante e rimanete aggiornati in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Murooooooooooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! L’Italia chiude il primo set in 20? giocando un buon volley! 24-17 Diagonale vincente di Degradi da zona 4 23-17 Mano out Fahr in primo tempo 22-17 Mano out in primo tempo Vuchkova 22-16 Mano out Degradi da zona 4 21-16 Diagonale vincente di Slavcheva 21-15 Degradiiiiiiiiiiiii! Diagonale vincente sulle mani del muro da zona 4 20-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-15 Diagonale vincente di Egonu da zona 2 18-15 Diagonale appena accennato di Milanova da zona 4 18-14 Diagonale di Stoyanova da zona 2 18-13 Primo tempo Vuchkova 18-12 Cambi di seconda intenzione 17-12 Mano out Milanova da zona 4 a chiudere una lunga azione 17-11 Parallela di Omoruyi da zona 4 16-11 Mano out Stanchulova da zona 4 16-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 14-10 Tocco vincente di Degradi da zona 4 staccata da rete 13-10 Parallela di Stanchulova da zona 4 13-9 Palla spinta in parallela di Egonu 12-9 Primo tempo Vuchkova 12-8 Primo tempo Danesi 11-8 Out il primo tempo di Danesi 11-7 Pallonetto Milanova da zona 4 11-6 Diagonale di Egonu da zona 2 10-6 Vincente Milanova da zona 4 10-5 Diagonale stretta di Omoruyi da zona 4 9-5 Murooooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-5 Mano out Stoyanova da seconda linea 8-4 Mano out Milanova da zona 4 8-3 Pipe di Degradi 7-3 Slash di Danesi, bulgare in difficoltĂ in ricezione 6-3 Errore al servizio Bulgaria 5-3 diagonale di Stoyanova da seconda linea 5-2 Out la fast di Krivoshyska 4-2 Murooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-2 Errore al servizio italia 3-1 Primo tempo Fahr 2-1 Diagobnale vincente di Stoyanova da zona 2 2-0 Invasione aerea Bulgaria 1-0 Invasione Bulgaria 7. 🔗 Leggi su Oasport.it