LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sfida Masciarelli-Basset per il successo di tappa

Segui in diretta il Giro d’Italia NextGen 2025, con la tappa di oggi che promette scintille. La sfida tra Masciarelli e Basset tiene tutti col fiato sospeso, mentre i battistrada si avvicinano al traguardo di Salsomaggiore Terme. Resta aggiornato sugli sviluppi e vivi l’emozione di questa emozionante corsa, perché ogni secondo può fare la differenza. Non perdere nemmeno un momento di questa tappa decisiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 14:52 Lo spagnolo Pau Martì Soriano e l’italiano Matteo Scalco rientrano sul primo gruppo di inseguitori portandosi a 50 secondi dai battistrada. 14:50 20 km all’arrivo di Salsomaggiore Terme. Dal gruppo maglia rosa provano ad uscire altri 4 corridori, ma probabilmente è troppo tardi. 14:48 Accordo perfetto per il momento tra Masciarelli e Basset. E’ sempre ottimo il vantaggio dei due fuggitivi. 14:45 Gruppo che praticamente si rialza. Gli uomini di classifica non hanno interesse nel chiudere sui fuggitivi, ed i velocisti non hanno a disposizione un numero di compagni di squadra tale da organizzare un tentativo di rientro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sfida Masciarelli-Basset per il successo di tappa

In questa notizia si parla di: tappa - diretta - giro - italia

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Follow live the award ceremony of the Stage Winner and the Official Jerseys of the Giro d’Italia 2025! Segui in diretta le premiazioni del Vincitore di Tappa e delle Maglia Ufficiali del Giro d’Italia 2025! Vai su Facebook

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventunesima Tappa Vai su X

VIDEO: LIVE Giro Next Gen 2025: la diretta della quarta tappa; Segui in diretta la Tappa 1 del Giro Next Gen 2025; Giro di Svizzera LIVE! Tappa 4, si scala il Passo dello Spluga: Gregoire difenderà la leadership? Diretta scritta ed aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 4^ tappa, si scala lo Spluga! (oggi 18 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: la quarta tappa arriva a Piuro in Valchiavenna, ma prima bisognerà scalare il temibile passo Spluga. Si legge su ilsussidiario.net

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventesima Tappa - © SirottiAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale ... msn.com scrive